Злоумышленник совершал нападения на водителей такси, похищая у них денежные средства...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и оперативники уголовного розыска отделов МВД России по районам Лефортово и Текстильщики задержали 28-летнего приезжего по подозрению в совершении грабежа и разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение о разбое. Водитель такси заявил, что вез трех пассажиров. В районе улицы Золоторожский вал один из мужчин достал предмет, похожий на нож, и, угрожая, похитил у потерпевшего денежные средства, после чего все трое скрылись.Оперативники на Новодмитровской улице задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый приезжий. Установлено, что похищенные денежные средства злоумышленник потратил.Следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ «Разбой».В результате дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность задержанного к грабежу, совершенному в отношении другого водителя такси на Волжском бульваре. Угрожая физической расправой, подозреваемый похитил у потерпевшего из портмоне денежные средства. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18