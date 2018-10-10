Bruder игрушки купить в интернет магазине Украины, машинки компании Брудер в Украине
Детство – самая прекрасная пора. Все в этом возрасте кажется важным и нужным. И чем красочней и ярче проходят дни, тем счастливее малыши. А наполняют жизнь малышей яркими красками красивые и качественные машинки Bruder от немецкого производителя, которые одарили современных деток всего мира невероятными эмоциями. Выпускаемые компанией точные копии настоящей сельскохозяйственной и дорожной техники стали настоящей находкой для заботливых родителей, которые стараются подарить ребенку мечту.
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Как и раньше, сегодня многие мальчишки в юном возрасте мечтают стать пожарниками, поэтому и просят купить пожарную машину и соответствующие аксессуары. И не найдете ничего лучше, чем пожарная машина Брудер, которая в мельчайших подробностях повторяет реальную пожарную машину в масштабе 1 к 16. В модельном ряду найдутся модели на разный вкус, которые повторяют машины ведущих автомобильных компаний – Mersedes, MACK, MAN, Scania. Многие марки автомобилей мечтают быть скопированными компанией Брудер, так как такое качество повышает из статус.
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Любая из моделей с точностью передают детали действующей пожарной машины. Только у компании Bruder пожарная машина имеет резервуары для воды и шланги для полива, выдвижные регулируемые лестницы и откидывающиеся кабинки, оригинальное звуковое оснащение и настоящие резиновые шины. И все в детских копиях функционирует так же, как и в настоящих машинах – зеркала складываются, дверцы открываются, помповый насос качает воду. Для устойчивости модели пожарных машин оснащены распорками, как и у взрослых оригиналов. Под капотом можно найти хромированные двигатель, радиатор и другие механизмы.
Все задействованные в пожарных машинках материалы полностью отвечают всем требованиям безопасной эксплуатации и поражают своей практичностью и надежностью. Высокое качество игрушек Брудер доказано годами каждодневного применения детками разных возрастов и немногим из них удавалось быстро испортить машинку без возможности восстановления. Как и во многих других сериях, пожарная техника дополнена фигурками пожарников, лестницами, соответствующими важными знаками и атрибутами.
Получить в подарок любую из машинок Bruder – мечта каждого ребенка! Да и многие взрослые с удовольствием принимают участие в играх с игрушками такого уровня! Выбрать и купить самую лучшую в мире пожарную машину от компании Брудер можно в интернет-магазине eurotoys.com.ua, который наладил прямые поставки всего ассортимента игрушек прямо из Германии и имеет на все модели сертификаты качества.
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