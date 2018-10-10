Суздаль вошёл в топ-3 популярных малых городов у туристов в середине осени. Статистику подготовил один из российских сервисов бронирования жилья.

Суздаль вошёл в топ-3 популярных малых городов у туристов в середине осени. Статистику подготовил один из российских сервисов бронирования жилья. По количеству путешественников Суздаль опередил только город Осташков на озере Селигер в Тверской области. После Суздаля идет Углич и Мышкин в Ярославской области, а также Олонец в Карелии. По данным сервиса, в середине осени туристы приезжают в малые города на 2-4 дня и тратят на жилье от 2 до 7 тысяч рублей в сутки.