А по цене проживания город-музей оказался самый дорогим

А по цене проживания город-музей оказался самый дорогимСпециалисты Tvil.ru узнали, какие малые города нашей страны пользуются наибольшей популярностью у туристов в октябре.В топ-5 малых городов по популярности туристических поездок в межсезонье попали Осташков на озере Селигер в Тверской области, наш Суздаль, два города Ярославской области – Мышкин и Углич, а также Олонец в Карелии.Осенью путешественники приезжают в малые города на 2-4 дня и тратят на проживание от 2600 до 6800 тысяч рублей за сутки, сообщает Tvil.ru.Осташков — 3900 тысяч рублей/3 ночи *Суздаль — 6800 тысяч рублей/1,5 ночиУглич — 5300 рублей/4 ночиОлонец — 3100 тысяча рублей/3,5 ночиМышкин — 2600 тысяч рублей/4 ночи* Средняя цена за проживание в сутки/среднее количество забронированных ночей.