Адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Умалат Сайгитов прокомментировал неявку нападающего Зенита вовремя на допрос. Он заявил, что защита попросила следствие перенести это мероприятие на 11 октября.

Адвокатфутболистов Александра Кокорина и ПавлаМамаева Умалат Сайгитов прокомментировал неявку нападающего "Зенита" вовремя надопрос. Он заявил, что защита попросила следствие перенести это мероприятие на11 октября.По словам юриста, следовательвызвал его с подопечными в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Приэтом Сайгитов добавил весьма нелепое объяснение: что нет смысла идти на допрос"в ночь", когда можно явиться в полицию на следующий день с утра."Такне делается, мы просто не успели", – цитирует Сайгитова "Интерфакс".Также адвокат ответил на вопрос, знал ли Кокорин о том, что в случае неявки емуможет грозить федеральный розыск. "Для объявления в розыск естьспециальная процедура. Так скоро это не происходит, поэтому это блеф", – считаетюрист.Напомним Александру Кокорину был дан срокдо 18:00 для прихода к следователю, после чего ГУ МВД может объявить его в федеральный розыск.Официальный представитель столичной полиции Юрий Титовсообщал ранее, что футболист ПавелМамаев прибыл кправоохранителям.Мамаев уже задержан на 48часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания, передает Life.ru. Стало известно и тог, что Кокорин все-такиявился в полицию.Напомним,ранее столичные стражи порядка возбудили по факту конфликтов с участиемфутболистов Мамаева и Кокорина уголовное дело о побоях. Однако 10октября выяснилось, что спортсмены стали фигурантами уголовного дела охулиганстве. Наказание по этой статье предполагает до семи лет лишениясвободы.Скандал разгорелся 8 октября. Сначала потасовка с участиемфутболистов произошла у гостиницы "Пекин". В результате пострадалводитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Затем следовала драка в кофейне,в результате пострадали чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин, сообщает