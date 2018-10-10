Адвокат
футболистов Александра Кокорина и Павла
Мамаева Умалат Сайгитов прокомментировал неявку нападающего Зенита вовремя на
допрос. Он заявил, что защита попросила следствие перенести это мероприятие на
11 октября.
Адвокат
футболистов Александра Кокорина и Павла
Мамаева Умалат Сайгитов прокомментировал неявку нападающего "Зенита" вовремя на
допрос. Он заявил, что защита попросила следствие перенести это мероприятие на
11 октября.
По словам юриста, следователь
вызвал его с подопечными в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. При
этом Сайгитов добавил весьма нелепое объяснение: что нет смысла идти на допрос
"в ночь", когда можно явиться в полицию на следующий день с утра.
"Так
не делается, мы просто не успели", – цитирует Сайгитова "Интерфакс".
Также адвокат ответил на вопрос, знал ли Кокорин о том, что в случае неявки ему
может грозить федеральный розыск. "Для объявления в розыск есть
специальная процедура. Так скоро это не происходит, поэтому это блеф", – считает
юрист.
Напомним Александру Кокорину был дан срок
до 18:00 для прихода к следователю, после чего ГУ МВД может объявить его в федеральный розыск.
Официальный представитель столичной полиции Юрий Титов
сообщал ранее, что футболист Павел
Мамаев прибыл к
правоохранителям.
Мамаев уже задержан на 48
часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания, передает Life.ru. Стало известно и тог, что Кокорин все-таки
явился в полицию.
Напомним,
ранее столичные стражи порядка возбудили по факту конфликтов с участием
футболистов Мамаева и Кокорина уголовное дело о побоях. Однако 10
октября выяснилось, что спортсмены стали фигурантами уголовного дела о
хулиганстве. Наказание по этой статье предполагает до семи лет лишения
свободы.
Скандал разгорелся 8 октября. Сначала потасовка с участием
футболистов произошла у гостиницы "Пекин". В результате пострадал
водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Затем следовала драка в кофейне,
в результате пострадали чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин, сообщает