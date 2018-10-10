Натуральный блондин отечественной эстрады признался в сокровенном. Он признался, чему его научила знаменитая оперная дива Монтсеррат Кабалье.

Натуральный блондин отечественной эстрадыпризнался в сокровенном. Он признался, чему его научила знаменитая оперная диваМонтсеррат Кабалье.ТрудоспособностиНиколая Баскова можно позавидовать. При этом сам певец признался, что совершенноне устает.Пословам исполнителя, особому приемом расслабления с ним поделилась мироваязнаменитость. Артист рассказал, что, когда занимался у Монтсеррат Кабалье, онанаучила его технике дыхания, основанной на медитации.Теперь, когда Баскову становитсятяжело, он знает, что делать. Помогает ему в этом совет звезды и любимая поза. "Естьупражнения, их можно в интернете найти. Вдох–выдохв определенной позе. Когда тело начинает вибрировать, ты готов", – цитируетБасковаА еще Николайпризнался, что каждый раз, выходя на сцену, певец читает про себя молитвы.Ведь только себе доверять, по его мнению, нельзя, важно иметь поддержку свыше."Вы знаете, я пришелк мнению, что мне ничто человеческое не чуждо. Я совершалне очень правильные поступки, но от этого не уйти… Всегда,когда я начинал петь в оперных театрах… я всегда обращалсяко всевышнему, молился. Без этого нельзя. Это внутреннее состояние,ты один выходишь и нужна поддержка", – отметил артист.Напомним, Кабалье скончалась 6 октября последолгой болезни. Ей было 85 лет. Свои последние дни Монтсеррат провела водной из клиник Барселоны.