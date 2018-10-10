Натуральный блондин отечественной эстрады
признался в сокровенном. Он признался, чему его научила знаменитая оперная дива
Монтсеррат Кабалье.
Натуральный блондин отечественной эстрады
признался в сокровенном. Он признался, чему его научила знаменитая оперная дива
Монтсеррат Кабалье.
Трудоспособности
Николая Баскова можно позавидовать. При этом сам певец признался, что совершенно
не устает.
По
словам исполнителя, особому приемом расслабления с ним поделилась мировая
знаменитость. Артист рассказал, что, когда занимался у Монтсеррат Кабалье, она
научила его технике дыхания, основанной на медитации.
Теперь, когда Баскову становится
тяжело, он знает, что делать. Помогает ему в этом совет звезды и любимая поза. "Есть
упражнения, их можно в интернете найти. Вдох–выдох
в определенной позе. Когда тело начинает вибрировать, ты готов", – цитирует
Баскова
А еще Николай
признался, что каждый раз, выходя на сцену, певец читает про себя молитвы.
Ведь только себе доверять, по его мнению, нельзя, важно иметь поддержку свыше.
"Вы знаете, я пришел
к мнению, что мне ничто человеческое не чуждо. Я совершал
не очень правильные поступки, но от этого не уйти… Всегда,
когда я начинал петь в оперных театрах… я всегда обращался
ко всевышнему, молился. Без этого нельзя. Это внутреннее состояние,
ты один выходишь и нужна поддержка", – отметил артист.
Напомним, Кабалье скончалась 6 октября после
долгой болезни. Ей было 85 лет. Свои последние дни Монтсеррат провела в
одной из клиник Барселоны.