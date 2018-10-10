Депутаты
Верховной рады Украины проголосовали за продление закона об особом
статусе Донбасса. Но сделали это только после окрика из Вашингтона. В
Белом доме пригрозили Киеву, что в противном случае Европа может
взбунтоваться против режима антироссийских санкций. Подобное развитие
событий привело бы к самым печальным последствиям для президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения.
Депутаты
Верховной рады Украины проголосовали за продление закона об особом
статусе Донбасса. Но сделали это только после окрика из Вашингтона. В
Белом доме пригрозили Киеву, что в противном случае Европа может
взбунтоваться против режима антироссийских санкций. Подобное развитие
событий привело бы к самым печальным последствиям для президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения.
По словам депутата Верховной рады Александра Вилкула, голосование парламентариев произошло после их встречи с подопечным президента США Дональда Трампа Куртом Волкером, который в Белом доме курирует украинское направление.
Депутат
заявил, что американский дипломат проинформировал депутатом о непростой
ситуации с Европой, где половина стран хочет как можно скорее снять
антироссийские санкции. "Потому что они несут большие экономические
потери, потому что они там вообще не уверены в том, что является
правдой, что является неправдой, хочет ли украинская власть вообще войну
заканчивать", – передает Вилкул содержание разговора.
Законодатель отметил, что Волкер
фактически поставил ультиматум перед парламентариями: если они не
проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, США не могут
гарантировать, что Европа сохранит санкции против России.
Для
украинского руководства во главе с Петром Порошенко выход Старого Света
из фарватера американской санкционной политики привел бы к большим
неприятностям. Европа уже давно охладела к лидеру Незалежной
из-за его неспособности остановить конфликт в Донбассе и побороть
коррупцию. Зато все больше голосов на континенте раздаются в пользу
сотрудничества с Россией.
Закон
об особом статусе Донбасса содержит ряд положений, фактически
означающих автономию территорий, контролируемых самопровозглашенными
Донецкой и Луганской народными республиками. Они получают значительную
степень самостоятельности во внутренних делах, в торгово-экономическом
сотрудничестве с другими государствами. Кроме того, Донбасс получает
право иметь собственные подразделения народной милиции.
Рассмотрение закона о продлении особого статуса Донбасса серьезно ослабил позиции Петра Порошенко, писали ранее украинские СМИ. По мнению журналистов, лидер Незалежной
превратился в . Он подвергается атакам
националистов, которые нещадно ругают украинского лидера, обвиняя в
"работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, которые
упрекают главу украинского государства в нежелании заканчивать войну в
Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года.