Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление закона об особом статусе Донбасса. Но сделали это только после окрика из Вашингтона. В Белом доме пригрозили Киеву, что в противном случае Европа может взбунтоваться против режима антироссийских санкций. Подобное развитие событий привело бы к самым печальным последствиям для президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения.

ДепутатыВерховной рады Украины проголосовали за продление закона об особомстатусе Донбасса. Но сделали это только после окрика из Вашингтона. ВБелом доме пригрозили Киеву, что в противном случае Европа можетвзбунтоваться против режима антироссийских санкций. Подобное развитиесобытий привело бы к самым печальным последствиям для президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения.По словам депутата Верховной рады Александра Вилкула, голосование парламентариев произошло после их встречи с подопечным президента США Дональда Трампа Куртом Волкером, который в Белом доме курирует украинское направление.Депутатзаявил, что американский дипломат проинформировал депутатом о непростойситуации с Европой, где половина стран хочет как можно скорее снятьантироссийские санкции. "Потому что они несут большие экономическиепотери, потому что они там вообще не уверены в том, что являетсяправдой, что является неправдой, хочет ли украинская власть вообще войнузаканчивать", – передает Вилкул содержание разговора.Законодатель отметил, что Волкерфактически поставил ультиматум перед парламентариями: если они непроголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, США не могутгарантировать, что Европа сохранит санкции против России.Дляукраинского руководства во главе с Петром Порошенко выход Старого Светаиз фарватера американской санкционной политики привел бы к большимнеприятностям. Европа уже давно охладела к лидеру Незалежнойиз-за его неспособности остановить конфликт в Донбассе и поборотькоррупцию. Зато все больше голосов на континенте раздаются в пользусотрудничества с Россией.Законоб особом статусе Донбасса содержит ряд положений, фактическиозначающих автономию территорий, контролируемых самопровозглашеннымиДонецкой и Луганской народными республиками. Они получают значительнуюстепень самостоятельности во внутренних делах, в торгово-экономическомсотрудничестве с другими государствами. Кроме того, Донбасс получаетправо иметь собственные подразделения народной милиции.Рассмотрение закона о продлении особого статуса Донбасса серьезно ослабил позиции Петра Порошенко, писали ранее украинские СМИ. По мнению журналистов, лидер Незалежнойпревратился в . Он подвергается атакамнационалистов, которые нещадно ругают украинского лидера, обвиняя в"работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, которыеупрекают главу украинского государства в нежелании заканчивать войну вДонбассе, которая длится уже четыре с половиной года.