Или всё же возглавит? Дочь президента США отвергает слухи, а её отец заигрывает с общественным мнением, проверяя почву для будущего назначения.

Или всё же возглавит? Дочь президента США отвергает слухи, а её отец заигрывает с общественным мнением, проверяя почву для будущего назначения.Вот только чьё имя окажется победителем? Иванку Трамп стали пророчить на место уходящей Никки Хейли ещё до того как просохли чернила подписи Дональда Трампа на прошении об отставке нынешней главы миссии.Президент США в свойственной ему манере сдобрил свои комментарии изрядной долей категоричных эпитетов.Он назвал место постпреда в ООН "великолепным". Таким же "великолепным кандидатом" на этот пост Трамп назвали свою дочь Иванку, которая могла бы "выполнить великолепную работу", добавил президент США.Однако, считает Трамп, такое назначение дало бы основания упрекнуть его в кумовстве. Имя же нового представителя США в ООН Трамп готов будет назвать через две или три недели, а пока Никки Хейли придётся ещё поработать на своём месте – хотя бы до конца года.Иванка Трамп тоже поспешила на своей страничке в twitter написать, что довольна нынешней должностью советника своего отца и не претендует на новый пост.А эксперты теперь гадают, зачем вообще была нужна эта комедия с выдвижением дочери в круг обсуждаемых кандидатур.Их, этих кандидатов, всего пятеро. Одно имя Трамп назвал – это Дина Пауэлл. Она уже была в президентской обойме, но покинула ближний круг, оставшись, как принято считать, в стратегическом запасе.Характеристика "потрясающе талантливой женщины, добившейся многого в частном секторе" данная ей Трампом ранее, даёт основание полагать, что у Дины неплохие шансы занять место Никки.Есть у Пауэлл и ещё один очень важный плюс. Она, по крайней мере, до сегодняшнего дня, не демонстрировала карьерных устремлений на политической сцене.На фоне того факта, что яркую и публичную Хейли уже стали пророчить в кандидаты на президентский пост от Республиканцев в 2020 году, Пауэлл, напротив, скорее избегала публичности, даже во время работы в Белом доме.Место, которое освобождает Хейли в нынешних обстоятельствах трудно считать завидным. Если принять за правду, что причиной ухода Никки Хейли стали её разногласия с администрацией президента, то и будущему постпреду не избежать противостояния.В окружении Трампа нет единства относительно внешнеполитического курса страны, а значит, будущий кандидат заранее должен готовится к противостоянию.И тут становится ясно, что вряд ли Трамп хотел бы видеть в таком положении свою дочь. А вот почему он вдруг заговорил о её карьерном перемещении, вероятно, станет ясно в ближайшие недели. И возможно даже раньше, чем в ООН сменится постоянный представитель от США.