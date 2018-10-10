В Белом доме не осталось ни одной женщины, которая сравнилась бы по напору, профессионализму и харизме с одиозной Никки Хейли. Постпред США в ООН неожиданно покинула свой пост, а президент как будто бы не замечает ее ухода. Но спокойствие Дональда Трампа, скорее всего, – защитная реакция. На самом деле он глубоко переживает политическую и человеческую потерю.

В Белом доме не осталось ни одной женщины, котораясравнилась бы по напору, профессионализму и харизме с одиозной Никки Хейли.Постпред США в ООН неожиданно покинула свой пост, а президент как будто бы незамечает ее ухода. Но спокойствие Дональда Трампа, скорее всего, – защитнаяреакция. На самом деле он глубоко переживает политическую и человеческуюпотерю.Хейли была последней звездой в кабинете Трампа. Никто другойне преподносил его хаотичную, грубую внешнюю политику лучше. Иногда с обаянием,порой жестко, с легкой критикой, но всегда согласно линии партии. Хейли былавысокопоставленной женщиной, которой было что сказать при Трампе и котораямогла набрать очки у избирательниц, пишет Der Spiegel.Автор статьи Марк Питцке задается вопросом – почему же Хейлиуходит именно сейчас, в самый ответственный момент, когда до выборов в Конгрессостается всего ничего? По мнению журналиста, объявление об отставке Хейли было страннымшоу."Кадровые перестановки при Трампе зачастую проходятнамного более недостойно. Большинство из тех, чье присутствие больше неприветствовалось, были уволены с помощью грубого твита", – замечает автор.Никки Хейли всего 46 лет, в таком возрасте мало ктосоглашается сам ставить крест на политической карьере. Мало того, яраяпротивница России смогла мягко дистанцироваться от Трампа, выступая в ООН. Например,в вопросах изменения климата, иммиграции, неонацистов, а также введения санкцийв отношении Москвы.Другая версия неожиданной отставки – риторика постпреда СШАв ООН шла вразрез с предвыборными обещаниями Дональда Трампа. Выступления НиккиХейли приводили американского президента в ярость – так что ее отставка была вполнепредсказуемой.Действия Хейли в Совете Безопасности ООН не совпадали с тем,чего хотел американский лидер. Своими заявлениями она по-прежнему поддерживалавойны и постоянно вступала в конфронтацию с российскими представителями.Стоит отметить, что сам Дональд Трамп, комментируя отставкуНикки Хейли, заявил, что решение готовилось заранее. По словам американскогопрезидента, Хейли сама попросила у него взять паузу. Такие вот высокиеотношения. И непонятно – так что же на самом деле произошло в отношенияхмужчины и его лучшей женщины.Конечно, можно предположить, что Трамп был связан с Хейликакими-то тайными узами, связями и ли обещаниями. Ведь таких примеров в егожизни и карьере было немало. Достаточно сказать, что в последние месяцы Белыйдом устал опровергать информацию о любовницах президента.Недавно в прессе всплыла очередная скандальная история –известная модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей связи с ДональдомТрампом. Это случилось в то время, когда будущий президент уже был женат насвоей третьей жене Мелании.Знакомство произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне2006 года. Трамп и Макдугал обменялись телефонами и начали перезваниваться.Позже у них было даже и тайное свидание в отдельном бунгало отеля вБеверли-Хиллз.Сторонник Трампа Дэвид Пекер якобы заплатил Макдугал 150тысяч долларов за ее молчание, но представители Трампа отрицают этот инцидент,как впрочем, и все остальные. Например, не так давно сообщалось, что адвокатпрезидента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе СтефаниКлиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с Трампом.А несколько лет назад тогда еще бизнесмен Дональд Трампоказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись егоразговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трампрассказывал о том, как он их добивается: "Я просто начинаю целовать их. Икогда ты звезда, они позволяют тебе делать это".Конечно, политика и любовь понятия не очень-то совместимые,но от любвеобильного Трампа можно ожидать чего угодно. Так что, не исключено,что истинные мотивы скоропалительного решения об отставке Никки Хейли окутаны флеромромантики и отношений не президента и постпреда в ООН, а мужчины и женщины.