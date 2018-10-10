Известный рэпер Канье Уэст встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, а также его помощником и зятем Джаредом Кушнером. Ранее музыкант не раз высказывался в поддержку Трампа, за что его часто критиковали поклонники.

Известный рэпер Канье Уэст встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, а также его помощником и зятем Джаредом Кушнером. Ранее музыкант не раз высказывался в поддержку Трампа, за что его часто критиковали поклонники, сообщает CNN.Встреча рэпера с чиновниками высшего уровня состоится 11 октября. Музыкант обсудит с представителями власти судебную и тюремную реформы, а также проблему трудоустройства бывших заключенных. В частности, в родном городе Уэста, Чикаго.Также рэпер предложит Трампу и Кушнеру свои методы борьбы с преступностью и насилием в стране.Жена Уэста и мать его троих детей, модель Ким Кардашьян, посещала Белый дом дважды.Ранее Трамп встречался с рэпером в 2016 году.