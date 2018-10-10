Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак станет наставником во втором конкурсе Лидеры России. Сегодня, 10 октября в Москве начался прием заявок на новый конкурс управленцев сезона 2018-2019 года.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчакстанет наставником во втором конкурсе "Лидеры России". Сегодня, 10 октября вМоскве начался прием заявок на новый конкурс управленцев сезона 2018-2019 года.По словам Турчака, конкурс "Лидеры России" ужезарекомендовал себя как магистральная площадка по созданию активных социальныхлифтов для руководителей нового поколения. "Нововведения, такие какповышение возрастной планки участников до 55 лет, участие в конкурсетоп-менеджеров ведущих компаний страны, безусловно, сделают проект еще болеевостребованным и результативным", – заявил политик.Он напомнил, что по итогам первого конкурса руководство"Единой России" поставило региональным отделениям партии задачу привлечь кработе максимальное количество финалистов конкурса. В частности, один из них –Ильнар Гирфанов – возглавил программно-идеологический департаментполитуправления ЦИК "Единой России".Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" стал однимиз проектов платформы "Россия – страна возможностей", которая нацелена наподдержку программ по самореализации молодежи, различных общественныхинициатив, а также на развитие волонтерского движения. Конкурс проводится попоручению президента Владимира Путина.Требования к участникам в этом году смягчились: заявку могутподавать теперь и соотечественники, живущие за рубежом, а предельный возрастсоискателей увеличен до 55 лет.Значительно расширился состав наставников, с которымипобедители конкурса смогут общаться и работать. В прошлом сезоне их было около 60человек, в этом – порядка 90. Среди них: глава администрации Антон Вайно,вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, министрыобороны и иностранных дел, руководители госкорпораций и крупных компаний,депутаты, губернаторы и руководители вузов.Конкурс "Лидеры России" проводится уже второй раз. Первыйстартовал год назад и завершился в феврале. Около семи десятков участниковпервого сезона получили назначения в правительстве и регионах.