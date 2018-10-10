Им, возможно, станет член партии ЛДПР

Им, возможно, станет член партии ЛДПРС приходом нового губернатора жители 33 региона ждут больших перемен. Ряд высокопоставленных депутатов администрации области берут отпуска, а после хотят писать заявление об увольнении.Глава регионального Глеб Серегин ЖКХ рассказал, что Владимир Сипягин видит начальником департамента жилкомхоза другого политика. По его словам, как только он выходит с отдыха, а это случится 9 ноября, он уволится.По информации «», тему ЖКХ может начать курировать Илья Потапов. Больше года он является заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Владимира. До этого он был депутатом городского совета от партии ЛДПр, а также работал региональным координатором либерал-демократов.Илья Потапов действительно подтвердил, что ему предложили работу в Областной администрации. Если Владимир Сипягин примет это решение, то он готов взяться за это дело.