Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц в центре Багдада, сняли на видео момент убийства известной иракской модели, победительницы конкурса Мисс Ирак Тары Фарес. 22-летнюю девушку застрелили в собственном автомобиле Porsche.

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц в центре Багдада, сняли на видео момент убийства известной иракской модели, победительницы конкурса "Мисс Ирак" Тары Фарес. 22-летнюю девушку застрелили в собственном автомобиле Porsche.На записи видно, как стрелок бежит от машины убитой им девушки и запрыгивает на мотоцикл к подельнику, после чего они скрываются с места происшествия. Автомобиль с мертвой королевой красоты за рулем продолжает медленно ехать. Шокирующую запись опубликовал .Напомним, само преступление произошло 27 сентября. Министерсво внутренних дел Ирака считает, что к убийству имеет отношение "известная преступная экстримистская группа". Девушка вела собственный аккаунт в Instagram, где выкладывала достаточно откровенные, по меркам консервативного общества, фотографии. В частности, она фотографировалась с непокрытой головой, а на некоторых снимках видны ее колени. Не все в Ираке смогли понять и разделить такую открытость.