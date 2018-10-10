Победителем Битвы экстрасенсов станет Аида Грифаль. В этом уверен участник шоу Георгий Малиновский, который в минувшие выходные покинул проект.

Победителем "Битвы экстрасенсов" станет АидаГрифаль. В этом уверен участник шоу Георгий Малиновский, который в минувшиевыходные покинул проект.Георгию пришлось уйти из-за проблем со здоровьем. Статьпобедителем "Битвы экстрасенсов" он не смог, зато предсказал, ктобудет первым в 19-м сезоне телешоу. 36-летний маг назвал и пятерку финалистов.Малиновский убежден, что одержать победу в "Битвеэкстрасенсов" должна Аида Грифаль. Она, как отметил маг, показывает незаурядные экстрасенсорные способности."На 99% уверен, что победителем проекта станет именно Аида.Могут, конечно, быть какие-то изменения, но они произойдут исключительно повине Грифаль", – заявил Георгий.По мнению Малиновского, пятерка сильнейших, которая окажетсяв финале – это, помимо Грифаль, ГригорийКузнецов, Юлий Котов, Тимофей Руденко и Манана Маршунова. Самому Георгию статьпобедителем "Битвы экстрасенсов", видимо, не суждено."С такимздоровьем, как у меня сейчас, сложновато продолжать участие в проекте. Дляменя было важно вернуться сюда во второй раз. Эта миссия была выполнена. Теперья спокоен", – цитирует магаStarHit.Причиной прогрессирующей болезни сетчатки глаза стала вовсе не травма, как думали многие. По словам Малиновского, развитию недуга способствовала черная магия, которой он занимался на протяжении некоторого времени.Ранее ясновидец сообщал о приговоре врачей: по словаммедиков, современная медицина в этом случае бессильна. Однако участник спокоен – говорит, что о нем позаботится жена.Маг участвовал и в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов", но ушел еще до завершения проекта. Он еще раз попытался победить в шоу,записавшись в 19-й сезон.