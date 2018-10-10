Победителем Битвы экстрасенсов станет Аида Грифаль. В этом уверен участник шоу Григорий Малиновский, который в минувшие выходные покинул проект.

Победителем "Битвы экстрасенсов" станет АидаГрифаль. В этом уверен участник шоу Григорий Малиновский, который в минувшиевыходные покинул проект.Георгию пришлось уйти из-за проблем со здоровьем. Статьпобедителем "Битвы экстрасенсов" он не смог – но предсказал, ктобудет первым в 19 сезоне телешоу. 36-летний маг назвал и пятерку финалистов.Малиновский убежден, что одержать победу в "Битвеэкстрасенсов" должна Аида Грифаль. Она, как отметил маг, показывает незаурядные экстрасенсорные способности."На 99 процентов уверен, что победителем проекта станет именно Аида.Могут, конечно, быть какие-то изменения, но они произойдут исключительно повине Грифаль", – заявил Георгий.По мнению Малиновского, пятерка сильнейших, которая окажетсяв финале – это, помимо Грифаль, ГригорийКузнецов, Юлий Котов, Тимофей Руденко и Манана Маршунова. Самому Георгию статьпобедителем "Битвы эстрасенсов", видимо, не суждено. "С такимздоровьем, как у меня сейчас, мне сложновато продолжать участие в проекте. Дляменя было важно вернуться сюда во второй раз. Эта миссия была выполнена. Теперья спокоен", – цитирует мага "СтарХит".Причиной прогрессирующей болезни сетчатки глаза стала вовсе не травма, как думали многие. По словам Малиновского, развитию недуга способствовала черная магия, которой он занимался на протяжении некоторого времени. Ранее ясновидец сообщал о приговоре врачей: по словаммедиков, современная медицина в этом случае бессильна.Но участник спокоен – говорит, что о нем позаботится жена.Маг участвовал и в 16сезоне "Битвы экстрасенсов", но ушел еще до завершения проекта. Темне менее, он еще раз попытался победить в "Битве экстрасенсов",записавшись в 19 сезон.