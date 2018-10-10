Руководители Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) приняли решение увеличить сумму призовых для 55–ти национальных сборных команд, которые принимают участие в недавно созданном турнире Лига наций.

Руководители Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) приняли решение увеличить сумму призовых для 55–ти национальных сборных команд, которые принимают участие в недавно созданном турнире Лига наций.Известно, что теперь победитель турнира заработает 10,5 миллиона евро.Кроме того, будут премированы и остальные команды. Так, каждая из команд Лиги "А" получит по 2,25 миллиона евро за участие в турнире, команды Лиги "В" – по 1,5 миллиона евро, Лиги "С" – 1,125 миллиона, а Лиги "D" – по 750 тысяч евро. При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УЕФА, дополнительный бонус получат победители своих групп. Он будет равен сумме за выступления отдельной команды в своей лиге.Сверх-бонусом будут награждены сборные, занявшие в финальной стадии первые четыре строчки. Четвертая команда заработает 2,5 миллиона евро, третья – 3,5 миллиона, финалист получит 4,5 миллиона, а победитель – 6 миллионов евро.Напомним, что в Лиге наций принимает участие и сборная России, которая в четверг, 11-го октября в Калининграде при аншлаге сыграет со Швецией. После первого тура подопечные Станислава Черчесова занимают первую строчку в таблице.