Тренеры вложили в Кокорина и Мамаева много сил, но спортсмены не оправдали доверия. Своими переживаниями по поводу безобразного инцидента с избиением футболистами чиновников президент Зенита поделился с Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Виталия Мутко.

Тренеры вложили в Кокорина и Мамаева много сил, носпортсмены не оправдали доверия. Своими переживаниями по поводу безобразногоинцидента с избиением футболистами чиновников президент "Зенита"поделился с Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Виталия Мутко.Известные пранкеры для начала дозвонились до самого "героя"драмы – Александра Кокорина. На короткий вопрос "ну что", заданныйголосом президента РФС Виталия Мутко, футболист ответил: "Да ничего, сижуровно".Более содержательной получилась беседа (также от имениэкс-министра спорта) с президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко. Руководителькоманды был в расстроенных чувствах и не сдерживал эмоции."Столько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Настолькообидно, просто уроды самые настоящие. Столько вложили в этот футбол. Взяли и все***. Обидно просто до слез", – переживал Фурсенко. По мнению президентапитерского клуба, Кокорин по сути хороший парень – но, как только сходится"с этим Мамаевым", начинаются проблемы. В конце разговора Фурсенкозаявил, что на сей раз "отмазывать" проштрафившихся спортсменов никтоне будет, передает "Говорит Москва".На Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовныедела. Как сообщается, они уже переданы в Главное управление МВД. Пострадавшие намеренытребовать для футболистов максимального наказания.Как писали Dni.Ru, футболисты в компаниисвоих друзей утром 8 сентября избили водителя ведущей Первого канала, которыйожидал журналистку у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован счерепно-мозговой травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в"Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга.Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга,его спутник – ушибы и синяки. Дебоширов накануне вызвали на допрос в полицию.