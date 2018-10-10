Тренеры вложили в Кокорина и Мамаева много сил, но
спортсмены не оправдали доверия. Своими переживаниями по поводу безобразного
инцидента с избиением футболистами чиновников президент Зенита
поделился с Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Виталия Мутко.
Тренеры вложили в Кокорина и Мамаева много сил, но
спортсмены не оправдали доверия. Своими переживаниями по поводу безобразного
инцидента с избиением футболистами чиновников президент "Зенита"
поделился с Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Виталия Мутко.
Известные пранкеры для начала дозвонились до самого "героя"
драмы – Александра Кокорина. На короткий вопрос "ну что", заданный
голосом президента РФС Виталия Мутко, футболист ответил: "Да ничего, сижу
ровно".
Более содержательной получилась беседа (также от имени
экс-министра спорта) с президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко. Руководитель
команды был в расстроенных чувствах и не сдерживал эмоции.
"Столько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Настолько
обидно, просто уроды самые настоящие. Столько вложили в этот футбол. Взяли и все
***. Обидно просто до слез", – переживал Фурсенко. По мнению президента
питерского клуба, Кокорин по сути хороший парень – но, как только сходится
"с этим Мамаевым", начинаются проблемы. В конце разговора Фурсенко
заявил, что на сей раз "отмазывать" проштрафившихся спортсменов никто
не будет, передает "Говорит Москва".
На Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовные
дела. Как сообщается, они уже переданы в Главное управление МВД. Пострадавшие намерены
требовать для футболистов максимального наказания.
Как писали Dni.Ru, футболисты в компании
своих друзей утром 8 сентября избили водителя ведущей Первого канала, который
ожидал журналистку у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с
черепно-мозговой травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в
"Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга.
Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга,
его спутник – ушибы и синяки. Дебоширов накануне вызвали на допрос в полицию.