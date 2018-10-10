Гастрономический туризм развивается. Агентство ТурСтат проанализировало данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 по лучшим туристическим направлениям отдыха в России.

Гастрономический туризм развивается. Агентство "ТурСтат" проанализировало данные голосования премии "National Geographic Traveler Awards 2018" по лучшим туристическим направлениям отдыха в России. В номинации "Российский гастрономический туризм" Владимирская область заняла третье место. За нее проголосовали 15% путешественников. Помимо Владимира, вкусно поесть туристы ездят в Татарстан, за эту республику проголосовали 40% опрошенных, и на Сахалин, предпочтение этому региону отдали 19%.