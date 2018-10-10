ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Соболева Геннадия Петровича, 31.07.1949 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Соболева Геннадия Петровича, 31.07.1949 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.06. 2016 года.Приметы: на вид 60-70 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, лобное облысение.Особые приметы: верхняя челюсть вставная.\Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29