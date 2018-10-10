Около двух часов ушло у австралийских спасателей на то, чтобы вызволить запутавшегося в сетях китенка. Операцию по спасению будущего гиганта сняли на видео.

Около двух часов ушло у австралийских спасателей на то, чтобы вызволить запутавшегося в сетях китенка, сообщает ABC. Операцию по спасению будущего гиганта сняли на видео.Недавно появившегося на свет горбатого кита обнаружили около шести часов утра по местному времени 9 октября примерно в 50 метрах от берега близ Голд-Коста (штат Квинсленд).Он попал хвостом в сеть, защищающую пляж от акул, а при попытке выбраться окончательно запутался. Рядом оставалась его мать, но помочь своему детенышу она могла.Подоспевших людей она сначала приняла за врагов, но потом просто наблюдала за их действиями со стороны. Спасателям пришлось немало потрудиться: только на то, чтобы распутать сеть, у них ушло около 45 минут, а вся операция заняла не менее двух часов, по истечении которых млекопитающее обрело свободу.Взрослые горбатые киты достигают в длину 15 метров и веса в 30 тонн.