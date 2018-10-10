Следователи выясняют, специально ли она свела счеты с жизнью или это была случайность

Следователи выясняют, специально ли она свела счеты с жизнью или это была случайностьРанним утром в Коврове погибла 16-летняя девушка. Во Владимирском линейном отделе полиции на транспорте подтвердили эту информацию.Известно лишь то, что девушку сбил пассажирский поезд, направляющийся из Адлера в Нижний Новгород. Неизвестно, специально ли она свела счеты с жизнью или это была случайность. На место трагедии выехали следователи.Старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров рассказал:«Пассажирским поездом № 88 сообщением «Адлер-Н.Новгород» смертельно травмирована девушка 2002 года рождения. Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ организована проверка. Специалисты проводят комплекс мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств происшествия. Только после результатов проверки примут процессуальное решение».