Обвинение в хищении имущества предъявлено 62-летней ковровчанке.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы города Коврова. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что обвиняемая, осуществляя трудовую деятельность в одном из летних оздоровительных учреждений в должности уборщицы, в августе текущего года похитила из комнат отдыхающих мобильный телефон и фотоаппарат. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 14 000 рублей.После получения заявлений о фактах краж, сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемую. В содеянном женщина созналась.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.