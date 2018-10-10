Женщина стащила у них мобильный телефон и фотоаппарат

Женщина стащила у них мобильный телефон и фотоаппаратВ Коврове местную 62-летнюю жительницу обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Женщина работала уборщицей в одном из оздоровительных лагерей. В августе этого года она украла из комнаты детей фотоаппарат и мобильный телефон. Общая сумма ущерба превысила 14 тысяч рублей.Полицейские быстро установили личность грабителя и задержали подозреваемую. Женщина во всем призналась.Материалы уголовных дел направлены в суд. Похищенные гаджеты вернули законным владельцам.