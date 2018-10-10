Отравление в монастыре в Симферополе. 15 человек почувствовали себя плохо после трапезы. Речь идет не о паломниках, а о строителях, которые строили кафедральный собор Александра Невского в столице Крыма.

Отравление в монастыре в Симферополе. 15 человек почувствовали себя плохо после трапезы. Речь идет не о паломниках, а о строителях, которые строили кафедральный собор Александра Невского в столице Крыма.Один из строителей принес из дома грибы с картофелем, которыми и угостил своих коллег, сообщает ТАСС. Все строители обедали в бытовке. В пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии факт отравления подтвердили. Здесь сообщили, что после обеда с грибами были госпитализированы шесть человек. У них пищевое расстройство.При этом в пресс-службе епархии подчеркнули, что на территории монастыря нет ни трапезных, ни кухни, где готовили или продавали бы еду паломникам.