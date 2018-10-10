Из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства в Москве приостановлена деятельность 63 предприятий сети ресторанов СушиWOK, кроме того компанию оштрафуют на 1,5 миллиона рублей, сообщает Роспотребнадзор.

Из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства в Москве приостановлена деятельность 63 предприятий сети ресторанов "СушиWOK", кроме того компанию оштрафуют на 1,5 миллиона рублей, сообщает Роспотребнадзор.Внеплановые проверки прошли после того, как в июле было зафиксировано несколько случаев заболевания сальмонеллезом после употребления суши и роллов в ресторанах этой сети."В ходе проведенных в августе-сентябре 2018 года внеплановых выездных проверок сети во всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.В отношении 86 предприятий ведомство составило протоколы о временном запрете деятельности и передало материалы в суд. 63 ресторанов по решению суда уже временно закрыты, материалы в отношении остальных пока находятся на рассмотрении.