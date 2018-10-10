В Париже произошли беспорядки на акции против социальной политики правительства.

В Париже произошли беспорядки на акции против социальной политики правительства.Как передает телеканал "Россия 24", в манифестациях принимают участие представители крупных профсоюзов Франции, в частности "Форс увриер" и Всеобщая конфедерация труда.Акции проходят в более чем 100 городах Пятой республики, том числе в Марселе, Страсбурге, Нанте.Демонстранты недовольны своими зарплатами и пенсиями, заявляя, что их долго не повышали. Среди других требований к кабинету министров — гендерное равенство между сотрудниками компаний, а также доступность образования.Мирная акция во французской столице довольно быстро переросла в столкновения между полицией и протестующими на площади Данфер-Рошро. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ для разгона манифестантов, в ответ активисты пустили в ход дымовые шашки.Представители французских профсоюзов заявили, что до конца 2018 года продолжат проводить свои акции.