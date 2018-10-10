Молодой человек похитил мобильный телефон у местной жительницы.

3 октября текущего года в вечернее время суток в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка пояснила полицейским, что некоторое время назад на улице на нее напал неизвестный, вырвал из рук телефон и скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 25 000 рублей.На розыск подозреваемого, приметы которого потерпевшая смогла описать, были ориентированы все наружные службы. Спустя несколько часов сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц города был задержан подозреваемый, 25-летний местный житель.Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что похищенным имуществом планировал пользоваться сам.В настоящее время в отношении фигуранта отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Похищенный мобильный телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице.