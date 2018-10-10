Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – спортивная держава в Ульяновске заявил, что борьбу с антидопинговыми нарушениями необходимо вести на площадке ЮНЕСКО. Также глава государства признался, как именно можно обеспечить бережное отношение к спорту.

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия – спортивная держава" в Ульяновске заявил, что борьбу с антидопинговыми нарушениями необходимо вести на площадке ЮНЕСКО. Также глава государства признался, как именно можно обеспечить бережное отношение к спорту."Мы солидарны с партнерами, говорящими о необходимости внесения изменений в этой сфере, и убеждены, что эту работу нужно вести на площадке ЮНЕСКО в рамках соответствующей международной конвенции, — приводит слова Путина "Интерфакс". – При этом ощутимо более весомую роль должны играть ключевые участники олимпийского движения, международных федерации, Международного олимпийского комитета и национальных олимпийских комитетов""Безусловно, все мы нуждаемся в формировании единых правил, которые будут справедливы, прозрачны и равны для всех спортсменов. Это должно быть сделано в интересах завтрашнего дня всего мирового спорта. И только на основе Олимпийской хартии, и международных правовых актов, прислушиваясь к мнению международных спортивных федераций и уважения национальных законодательств можно обеспечить бережное отношение к спорту".