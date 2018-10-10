Владимиро-Суздальский музей-заповедник уверенно сохраняет 6 место по посещаемости среди всех музеев страны

Владимиро-Суздальский музей-заповедник уверенно сохраняет 6 место по посещаемости среди всех музеев страныМиллионный билет приобрели в субботу 6 октября в кассах Музея деревянного зодчества в Суздале.«Динамика посещаемости музея-заповедника в 2018-ом году внушает оптимизм, – отметил генеральный директор Игорь Конышев, — и я уверен, что до конца года мы примем более 1 100 000 туристов, то есть реальные показатели посещаемости музея-заповедника будут выше, чем в прошлом году».За пять месяцев «высокого сезона», с мая по сентябрь, музей-заповедник принял 722 644 гостя. Традиционно пик посещаемости пришелся на август: за 31 день месяца музей-заповедник посетили 187 138 человек или, в среднем, 6 036 человек в день.В солнечном сентябре в музей пришли 127 813 человек (примерно столько же гостей в этом году побывало в музее в мае и июне).Чаще всего туристы выбирают для путешествий объекты Суздаля. Традиционно самый любимый — Музей деревянного зодчества.Владимиро-Суздальский музей-заповедник уверенно сохраняет 6 место по посещаемости среди всех музеев страны.