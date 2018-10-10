Мужчина, представляясь сотрудником одного из правоохранительных органов, предлагал помощь в освобождении лиц от уголовного преследования.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате реализации комплекса оперативных мероприятий задержан ранее судимый 60-летний житель областного центра, подозреваемый в покушении на совершение мошенничества в крупном размере. Полицейскими установлено, что в марте текущего года задержанный, представившись сотрудником одного из правоохранительных органов, предложил 47-летней жительнице города Владимира помощь в освобождении от уголовного преследования её сыновей. За свои «услуги» злоумышленник попросил 70 000 рублей. Женщина согласилась и передала подозреваемому указанную сумму. После получения денег, фигурант скрылся, а близкие родственники потерпевшей были осуждены к наказанию в виде лишения свободы. В сентябре текущего года подозреваемый вновь обратился к жительнице Владимира с предложением помочь в досрочном освобождении сыновей из мест лишения свободы, попросив за свои «услуги» 800 000 рублей. Женщина вновь согласилась. Подозреваемый, одетый в форму сотрудника одного из правоохранительных органов, был задержан оперативниками в момент передачи ему части указанной денежной суммы. В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками проводится проверка на причастность злоумышленника к иным эпизодам противоправной деятельности.