Внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков решился рассказать поклонникам все свои тайны. Молодой человек принял участие в программе “Секрет на миллион” телеканала НТВ.

Внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков решился рассказать поклонникам все свои тайны. Молодой человек принял участие в программе “Секрет на миллион” телеканала НТВ.Выпуск с участием родственника Примадонны выйдет на экраны в субботу, 13 октября. Примечательно, что в студии присутствовала супруга Никиты – Алена Краснова.Пресняков редко рассказывает о своей личной жизни, но перед ведущей шоу Лерой Кудрявцевой разоткровенничался. Молодой мужчина вспомнил о том, каким было его детство со звездными родителями. Также Никита согласился озвучить сумму, которая была потрачена на его свадьбу.Также для Преснякова подготовили конверт, который звездный отпрыск получит в конце шоу. В нем будет запечатан каверзный вопрос, ответ на который может серьезно рассорить Никиту с семьей.Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.