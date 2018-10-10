У маршрута №21 появятся три новые остановки

У маршрута №21 появятся три новые остановкиУже на этой неделе автобус №21 поменяет свой маршрут. Теперь он будет ездить не на улицу Мира и Горького, а будет проходить по Рокадке и улице Тракторной. Выезжать оттуда автобус будет на проспект Строителей.По информации АДМ, у маршрута появится 3 новые остановки – улица Почаевская, площадь у Мегаторга и недалеко от предприятия «Аби Продакт».Владимирцы переживал, что автобус №31 могут отменить и до села Красного проехать не будет возможности. Теперь же стало известно, что с 15 октября свой маршрут меняет и автобус №32. Он будет поворачивать с улицы Погодина и его остановками будут Красносельские бани, улица Жуковского и улица 40 лет Октября. Далее его путь остается без изменений.Напомним, что 16 октября жители Владимира могут посетить круглый стол по проблемам с общественным транспортом, которые есть в областной столице.О желании принять участие в этом мероприятии можно писать на почту Vladimir@rodina.ru.