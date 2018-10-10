Мужчину госпитализировали в специализированную клинику, так как он представляет опасность для окружающих

Мужчину госпитализировали в специализированную клинику, так как он представляет опасность для окружающихЖителя Владимира подозревают в убийстве родной матери, сообщает СледКом.Женщина ухаживала за сыном-инвалидом по психическому заболеванию. 30-летний мужчина систематически проходил лечение в стационаре и наблюдался амбулаторно.В сентябре этого года владимирец вновь прошел очередной медицинский курс и ему назначили обязательные лекарства для поддержания психического здоровья.Вечером 7 октября женщина заметила неадекватное поведение своего сына, который возможно не пил препараты, и позвонила в скорую. Из-за этого между ними возник конфликт.Мужчина начал избивать маму, но женщина смогла сообщить о происходящем полицейским. Они незамедлительно приехали, слышали крики о помощи, но не смогли попасть в квартиру. Дверь пришлось взламывать спасателям. Однако к этому времени женщина умерла от полученных травм. Подозреваемого задержали.Следователем СК России постановил госпитализировать мужчину в специализированную клинику, так как он представляет опасность для окружающих. Ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу.