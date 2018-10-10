Оперативники задержали злоумышленника как раз в тот момент, когда он пришел за деньгами

Оперативники задержали злоумышленника как раз в тот момент, когда он пришел за деньгамиВо Владимире задержали 60-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В марте этого года мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и предложил жительнице Владимира помощь в освобождении ее сыновей от уголовной ответственности. За «содействие» он попросил у нее 70 тысяч рублей. Женщина согласилась и заплатила злоумышленнику всю сумму. Получив деньги, лже-полицейский исчез. Сыновьям женщины назначили наказание в виде лишения свободы.В сентябре мошенник вновь пришел к жительнице Владимира и предложил помочь с досрочным освобождением ее родственников, попросив уже 800 тысяч рублей. Женщина согласилась. Оперативники задержали злоумышленника как раз в тот момент, когда он пришел за деньгами.Сейчас подозреваемый находится под домашним арестов. Следователи проводят проверку на причастность мужчины к иным эпизодам преступлениям.