Более 30 различных организаций представят свой благотворительный проект

Более 30 различных организаций представят свой благотворительный проектВо Владимире стартовал благотворительный марафон «Осенняя неделя добра». Он будет проходить с 8 по 21 октября.Для участия в акции в этот раз зарегистрировались более 30-ти различных организаций, каждая из который представит свой благотворительный проект. Направлений получилось много. Среди них: помощь пожилым людям, помощь бездомным животным, образовательная деятельность для детей с особенностями развития и благоустройство.Специалисты управления по делам молодежи предложили организациям-участникам новую схему работы: первую неделю добровольцы будут проводить мероприятия по своему плану, а со второй недели организуют Дни единых действий, в которые участники проведут тематические акции уже по общему плану.Каждый владимирец, который чувствует в себе желание стать участником благотворительного марафона, может присоединиться к активистам. Позвоните в управление по делам молодежи по номеру 53-33-33 или же оставьте заявку в группе «».