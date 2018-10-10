Также депутаты хотят ввести отчисления в муниципалитеты и на добычу полезных ископаемых

Также депутаты хотят ввести отчисления в муниципалитеты и на добычу полезных ископаемыхНовый состав бюджетного комитета регионального ЗакСобрания начал свою работу. Одним из главных вопросов повестки стала тема межбюджетных отношений.С 2019 года хотят установить в местные бюджеты дополнительные отчисления от федеральных налоговых сборов. Например, 100% акциз на местный сидр, медовуху и пуаре. Сейчас в регионе 3 производителя этих напитков. Крупнейший из них находится в Суздальском районе и приносит в казну около 22 миллионов рублей. После принятия закона власти Суздаля смогут тратить деньги на развитие города-музея, туризма или любую другую сферу, которая требует финансовых вложений.Также депутаты хотят ввести отчисления в местные бюджеты и на добычу полезных ископаемых. Даже сумму спрогнозировали – более 73 миллионов рублей за 2019 год. Власти будут заинтересованы и в налогах, и в развитии карьеров.Во Владимирской области добывают глину, суглинок, галька, гравий, песок, известняк и торф. Налоговые сборы от этих ископаемых шли исключительно в областной бюджет. Теперь они будут идти туда, где эти ресурсы добываются.