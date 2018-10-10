Число жертв наводнения на испанском острове Майорка увеличилось до девяти. Тела еще двух мужчин обнаружили на юго-восточном побережье в муниципалитете Арте, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на местные чрезвычайные службы.

Число жертв наводнения на испанском острове Майорка увеличилось до девяти человек. Тела еще двух мужчин обнаружили на юго-восточном побережье в муниципалитете Арте, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные чрезвычайные службы.Российских туристов среди пострадавших нет, заявляют в Ростуризме. Ведомство постоянно поддерживает связь с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел РФ.Во вторник на Майорке начались проливные дожди, которые и привели к наводнению. Идет эвакуация населения: пострадавших размещают в приютах. Большинство государственных и частных заведений закрыты, потоки воды рушат дома и дороги. Правительство островов объявило трехдневный траур.