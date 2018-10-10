Номер хоть кто-нибудь запишите!, - водитель буквально запихнул в салон авто школьника, сбитого им на пешеходном переходе, и женщину, которая сопровождали ребенка. В региональном УГИБДД отметили, что к ним не поступало сообщений об этом инциденте.

Очевидец запечатлел наезд на ребенка, произошедший в понедельник, 8 октября, около общеобразовательной школы в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области.На записи видно, что женщина, очевидно провожавшая школьника в образовательной учреждение, довела его до перехода, после чего подтолкнула в сторону противоположной стороны дороги, где и находится школа.Через несколько мгновений ребенка снес автомобиль. Сразу после инцидента водитель и мужчина из авто, ехавшего следом, буквально запихнули пострадавшего и сопровождавшего его взрослого в салон транспортного средства, а затем спешно покинули место ДТП.Журналисты местных СМИ направили соответствующий запрос об обстоятельствах аварии в полицию. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области им рассказали, что "сообщение о происшествии в ведомство не поступало".Пострадал ли школьник, и насколько серьезно – неизвестно.