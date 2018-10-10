За два дня начала большого гастрольного тура шоу 10| 20 певица была экстренно госпитализирована с резкой болью в животе. Под угрозой отмены оказались запланированные выступления.

За два дня начала большого гастрольного тура шоу 10| 20 певица была экстренно госпитализирована с резкой болью в животе. Под угрозой отмены оказались запланированные выступления.Изначально недомогание Анита списывала на пищевое отравление, но когда боль стала острой, пришлось вызывать скорую. Диагностика выявила большой камень в желчном пузыре, который хирурги незамедлительно удалили.Предстоящий через день концерт в Ташкенте оказался под угрозой отмены. Врачи категорически настаивали на пост– операционной реабилитации и запретили певице перелеты и выступления. Однако Анита Цой проявила волевой артистический характер, заявив, что шоу должно продолжаться, не смотря ни на что. И уже вечером следующего после непростой операции дня она блистала на сцене. О том, что врачи и воля артиста сотворили маленькое чудо, чтобы шоу состоялось, зрители даже не догадывались. "Только бы швы не разошлись", – молилась Анита перед выходом на сцену."Сейчас уже можно рассказать правду, – призналась артистка Dni.Ru. – Концерт в Ташкенте, и вообще все последующие концерты нашего тура могли не состоятся. Ведь камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял 7 миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых 2 карата получается (смеется). Сейчас все самое страшное позади, а впереди много-много музыки"