Сборная России продолжает подготовку к матчу Лиги наций со сборной Швеции. Футболисты провели тренировку в Калининграде, где пройдет встреча со шведами.

Сборная России продолжает подготовку к матчу Лиги наций со сборной Швеции. Футболисты провели тренировку в Калининграде, где пройдет встреча со шведами.В занятиях принимали участие все футболисты, вызванные Станиславом Черчесовым, кроме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Алан работал в тренажерном зале из-за мышечного переутомления. Вратарь "Зенита" Андрей Лунев работал в общей группе.В матче 10 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" Лунев получил повреждение. У тренера "Зенита" Сергея Семака возникли сомнения в возможности участия Андрей в игре со шведами. Однако травма Лунев оказалась не столь серьезной, и он тренировался в обще группе.