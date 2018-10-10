Новая серия Возвращения в Простоквашино вызвала
восторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием Ген героя появился
на YouTube-канале Союзмультфильма.
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" вызвала
восторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием "Ген героя" появился
на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Видео стремительно набирает просмотры. Зрители в восторге:
"С каждой серией все круче и круче!", "Супер!", "Если
бы я работал на YouTube, то новое простоквашино отправлял в тренды, что бы все
другие завидовали настоящему Творчеству!", – комментируют пользователи.
Напомним, первый эпизод сиквела мультипликационной саги
" "Союзмультфильм" выложил в
Сеть 3 апреля.
Рекорд по просмотрам пока поставила вторая серия "Простоквашина" – она собрала более 1 миллиона зрителей за 8 часов.
Сериал повествует о жизни дяди Федора, кота Матроскина и пса
Шарика в наши дни.