Новая серия Возвращения в Простоквашино вызвала восторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием Ген героя появился на YouTube-канале Союзмультфильма.

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" вызвалавосторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием "Ген героя" появилсяна YouTube-канале "Союзмультфильма".Видео стремительно набирает просмотры. Зрители в восторге:"С каждой серией все круче и круче!", "Супер!", "Еслибы я работал на YouTube, то новое простоквашино отправлял в тренды, что бы вседругие завидовали настоящему Творчеству!﻿", – комментируют пользователи.Напомним, первый эпизод сиквела мультипликационной саги" "Союзмультфильм" выложил вСеть 3 апреля.Рекорд по просмотрам пока поставила вторая серия "Простоквашина" – она собрала более 1 миллиона зрителей за 8 часов.Сериал повествует о жизни дяди Федора, кота Матроскина и псаШарика в наши дни.