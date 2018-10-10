Новая серия Возвращения в Простоквашино вызвала
восторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием Ген героя появился
на YouTube-канале Союзмультфильма.
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" вызвала
восторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием "Ген героя" появился
на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Видео стремительно набирает просмотры. Зрители в восторге:
"С каждой серией все круче и круче!", "Супер!", "Если
бы я работал на YouTube, новое "Простоквашино" отправлял бы в тренды, чтобы другие завидовали настоящему творчеству!" – комментируют пользователи .
Напомним, что первый эпизод сиквела мультипликационной саги
" "Союзмультфильм" выложил в
Сеть 3 апреля.
Рекорд по просмотрам поставила вторая серия – она собрала более миллиона зрителей за восемь часов.
Сериал повествует о жизни Дяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни.