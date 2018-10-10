Новая серия Возвращения в Простоквашино вызвала восторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием Ген героя появился на YouTube-канале Союзмультфильма.

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" вызвалавосторг у зрителей. Седьмой эпизод под названием "Ген героя" появилсяна YouTube-канале "Союзмультфильма".Видео стремительно набирает просмотры. Зрители в восторге:"С каждой серией все круче и круче!", "Супер!", "Еслибы я работал на YouTube, новое "Простоквашино" отправлял бы в тренды, чтобы другие завидовали настоящему творчеству!﻿" – комментируют пользователи .Напомним, что первый эпизод сиквела мультипликационной саги" "Союзмультфильм" выложил вСеть 3 апреля.Рекорд по просмотрам поставила вторая серия – она собрала более миллиона зрителей за восемь часов.Сериал повествует о жизни Дяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни.