Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе не осталась в стороне от скандала вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева. Теннисистка вспомнила, как другой футболист Андрей Аршавин с Юлией Барановской обматерили женщину, которая не уступила им место в гардеробе.

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе не осталась в стороне от скандала вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева. Теннисистка вспомнила, как другой футболист Андрей Аршавин с Юлией Барановской обматерили женщину, которая не уступила им место в гардеробе.Своими воспоминаниями о нелицеприятном прошлом футболиста Андрея Аршавина и ведущей Первого канала Юлии Барановской Анна Чакветадзе поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Twitter. "Было это давно. Аршавин и его бывавшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им Место в гардеробе .ты что *****?! езжай обратно к себе в Дагестан, кричали они.рядом стоял Жирков. улыбался (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала прославленная теннисистка.Подписчики не поняли, о которой жене Андрея Аршавина шла речь, поэтому решили уточнить. В комментариях к посту любопытствующие спросили: "Какая из жен?", "это которая потом сделала вид что шава ее обидел и оставил нищенствовать?", "Та жена, которая сейчас ведущая на первом канале?" Чакветадзе ответила коротко: "она)".Другие комментаторы отреагировали на публикацию неоднозначно. Некоторые и вовсе обвинили саму Анну Чакветадзе в пиаре. "Как-то не удивлен", "Это потому что футбол крестьянский спорт. А теннис аристократический. )", "Еще бы через 30 лет вспомнила. Что же сразу промолчала?", "Вообще не удивительно такое их поведение", "Хайп ловите?)" – высказались подписчики.Отметим, что своим рассказом Анна Чакветадзе прокомментировала скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые умудрились пару дней назад влипнуть в несколько инцидентов, грозящих крахом их карьере.Говорят, все началось с дебоша в вагоне "Сапсана", в котором они направлялись из Санкт-Петербурга в Москву. Якобы спортсмены приставали к проводникам, шумели и выпили весь алкоголь. Позже спортсмены в компании друзей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.