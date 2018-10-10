Средства предоставляются на рефинансирование задолженности в других банках и поддержание текущей деятельности предприятия

Средства предоставляются на рефинансирование задолженности в других банках и поддержание текущей деятельности предприятияВТБ заключил с АО «Красноярсккрайуголь» (входит в ГК «Русский уголь») кредитное соглашение на сумму 1,8 млрд рублей сроком на пять лет. Средства предоставляются на рефинансирование задолженности в других банках и поддержание текущей деятельности предприятия.Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко прокомментировал:«ВТБ активно участвует в финансировании важнейших отраслей российской экономики, одной из которых является угледобыча. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, готовый развиваться и инвестировать в технологии и оборудование, укреплял позиции на рынке, поэтому рады сотрудничеству с «Красноярсккрайуголь»».Генеральный директор АО «Русский Уголь» Станислав Грачев отметил:«Мы заинтересованы в привлечении доступных банковских ресурсов для реализации масштабных планов развития группы. Сотрудничество с банком ВТБ, предложившим эффективные финансовые решения задач компании, позволит нам в полной мере реализовать очередной этап инвестиционной программы группы».Для справки:АО «Красноярсккрайуголь» представлено на рынке угледобывающих предприятий более 15 лет. Производственная мощность составляет более 8 млн тонн угля в год. В состав АО «Красноярсккрайуголь» входит два угольных разреза Канско-Ачинского угольного бассейна, расположенных на территории Красноярского края: Переяславский и Абанский.Группа компаний «Русский Уголь» основана в 2002 году, входит в ПФГ «САФМАР». Объемы балансовых запасов угля превышают 1 млрд тонн. Производственные активы группы расположены в Амурской области, республике Хакасия и Красноярском крае. В состав группы входят шесть угледобывающих разрезов, обогатительная фабрика, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения. Продукция компании поставляется потребителям в 60 субъектах Российской Федерации и на экспорт в Польшу, Китай, Японию, Южную Корею, Литву, Латвию и другие страны.