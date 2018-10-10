Матчами на Дальнем Востоке стартовал очередной игровой тур в Континентальной хоккейной лиге. В Хабаровске местный Амур первом пропустил от челябинского Трактора, но затем проявил волю и мастерство и победил – 3:1.

Матчами на Дальнем Востоке стартовал очередной игровой тур в Континентальной хоккейной лиге. В Хабаровске местный "Амур" первом пропустил от челябинского "Трактора", но затем проявил волю и мастерство и победил – 3:1.Гости мощно начали встречу, забили гол на 2-й минуте (Шолохов) и показалось, что готовы увезти 3 очка с берегов Амура. Однако "тигры" быстро восстановили статус-кво, сравняли счет (Корягин), а во втором и третьем периодах забили еще по голу (Атюшов и Файзуллин). 3:1 – победа "Амура".В другой игре владивостокский "Адмирал" принимал китайский "Куньлунь" и уступил со счетом 2:3. Здесь гости вели 2:0, но дальневосточники сравняли счет. И все же Йип принес "Куньлуню" победу.