Украинский Нафтогаз втихаря удержал с российского
Газпрома девять миллионов долларов. Эту сумму компания перевела в
счет долга по прошлогоднему решению стокгольмского арбитража.
Украинский "Нафтогаз" втихаря удержал с российского
"Газпрома" девять миллионов долларов. Эту сумму компания перевела в
счет долга по прошлогоднему решению стокгольмского арбитража.
В Киеве утверждают, что "Газпром" должен Украине
кругленькую сумму: речь идет о сотнях миллионов долларов по решению суда от 22
декабря 2017 года и двух с половиной миллиардах, которые российская компания
должна выплатить по другому делу, датированному февралем этого года.
В конце 2017 года арбитраж в Стокгольме пересмотрел формулу
ценообразования на российский газ, уменьшив его стоимость. Это автоматически
привело к снижению ставки на транзит голубого топлива в Европу.
А в начале 2018
года Стокгольмский суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к
"Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 2,56 миллиарда долларов.
"Последовательно отказываясь выполнять решение
Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за
транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", – сообщили в
украинской компании.
Российская компания ранее обжаловала решения суда и объявила
о расторжении контрактов с украинской стороной, напоминает РИА Новости. В свою
очередь, "Нафтогаз" намерен и дальше добиваться от
"Газпрома" компенсации разницы в цене газа.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с
российского газового монополиста двухмиллиардного долга. В Киеве надеются, что европейские
партнеры Украины включатся в этот процесс и арестуют имущество
"Газпрома".