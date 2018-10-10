Украинский Нафтогаз втихаря удержал с российского Газпрома девять миллионов долларов. Эту сумму компания перевела в счет долга по прошлогоднему решению стокгольмского арбитража.

Украинский "Нафтогаз" втихаря удержал с российского"Газпрома" девять миллионов долларов. Эту сумму компания перевела всчет долга по прошлогоднему решению стокгольмского арбитража.В Киеве утверждают, что "Газпром" должен Украинекругленькую сумму: речь идет о сотнях миллионов долларов по решению суда от 22декабря 2017 года и двух с половиной миллиардах, которые российская компаниядолжна выплатить по другому делу, датированному февралем этого года.В конце 2017 года арбитраж в Стокгольме пересмотрел формулуценообразования на российский газ, уменьшив его стоимость. Это автоматическипривело к снижению ставки на транзит голубого топлива в Европу.А в начале 2018года Стокгольмский суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к"Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 2,56 миллиарда долларов."Последовательно отказываясь выполнять решениеСтокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить затранзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", – сообщили вукраинской компании.Российская компания ранее обжаловала решения суда и объявилао расторжении контрактов с украинской стороной, напоминает РИА Новости. В своюочередь, "Нафтогаз" намерен и дальше добиваться от"Газпрома" компенсации разницы в цене газа.30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания сроссийского газового монополиста двухмиллиардного долга. В Киеве надеются, что европейскиепартнеры Украины включатся в этот процесс и арестуют имущество"Газпрома".