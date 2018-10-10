Поделились секретами Байконура. Во Владимирском планетарии со школьниками встретились ветераны космодрома Байконур, которые сейчас живут в нашем городе. Встреча прошла в рамках Всемирной недели космоса, которая проходит с 4 по 10 октября. Среди владимирских ветеранов строители, инженеры-испытатели, учёные, снабженцы. Те, кто работал над громкими космическими проектами и даже отправлял в полёт первого космонавта Земли, Юрия Гагарина.

Поделились секретами Байконура. Во "Владимирском планетарии" со школьниками встретились ветераны космодрома Байконур, которые сейчас живут в нашем городе. Встреча прошла в рамках Всемирной недели космоса, которая проходит с 4 по 10 октября. Среди владимирских ветеранов строители, инженеры-испытатели, учёные, снабженцы. Те, кто работал над громкими космическими проектами и даже отправлял в полёт первого космонавта Земли, Юрия Гагарина. Анатолий Корешков из тех, кто стоял у самых истоков. Он прослужил на Байконуре 22 года. За это время поучаствовал в запуске первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты, первого спутника Земли и первого космонавта планеты. Кроме того, на его счету участие в трёх лунных программах и международном проекте "Союз-Аполлон". Среди всех уникальных событий и встреч в его жизни особенно часто вспоминаются эпизоды с Юрием Гагариным. Так, однажды группе космонавтов, которые готовились к полёту, решили показать ракету, их будущий "космический дом".Анатолий Корешков, ветеран Байконура: "Когда очередь дошла до Гагарина, он подошёл, а там на высоте ступеньки были и он подошёл к ступенькам, разулся, ботинки снял один он и только после этого зашёл в корабль, на Королёва это, очевидно, произвело большое впечатление".