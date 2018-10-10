Маленькие, но безмерно талантливые: в Венеции с аншлагом прошел концерт стипендиатов Фонда Владимира Спивакова. Юных музыкантов маэстро представлял публике лично. Их выступление стало одним из самых ярких в проекте Русские сезоны в Италии.

Маленькие, но безмерно талантливые: в Венеции с аншлагом прошел концерт стипендиатов Фонда Владимира Спивакова. Юных музыкантов маэстро представлял публике лично. Их выступление стало одним из самых ярких в проекте "Русские сезоны" в Италии.Подслушивать, конечно, нехорошо — но когда еще услышишь, как маэстро Спиваков просит прощения у 11-летней Александры Довгань за то, что на репетицию пришел "неразыгранный"? Они быстро пробегаются по всей программе — сначала Блох, потом Шуберт, Брамс.Вообще-то все комплименты обычно в гримерке после концерта — но это дети. Венеция, незнакомый инструмент.- Сама довольна?Маэстро не просто так спрашивает: Саша всегда скажет, как есть.- Страшно?- Сначала да, но сейчас я уже знаю, как с ним и сольно играть. На первых репетициях немножко страшно, потому что он такой большой музыкант, а я такая маленькая. Но потом уже становится легче, и на сцене все всегда шикарно получается!Двадцать пять лет скоро Фонду Спивакова. Сколько талантов не пропустили — выглядели, вырастили. На большом концерте в университете Ка-Фоскари публика перестает дышать, когда 8-летняя Настя Турина, подставив под ноги небольшую скамеечку, выдает "Валенки".В заключении концерта они на сцене все вместе: Алиса Шишкова, Александр Долгов, Настя и снова Саша, которую, кстати, на Санкт-Петербургском форуме сам президент Франции Макрон, поклонник ее любимого Шопена, уговаривал приехать в Париж на гастроли."Если Владимир Владимирович Путин разрешит, — ответила тогда Александра Довгань, — то приеду". Этим детям все по плечу — и великие композиторы, и дела государственной важности."Три важные вещи должны быть у ребенка: это, конечно, наличие таланта, потом большие примеры — а примеры вокруг очень большие у нас, слава Богу. И, конечно, препятствия — они закаляют", — говорит Спиваков.Концерт в университете Ка Фоскари — это еще один кусочек "Русских сезонов". Фестиваль, который стал настоящим подарком для итальянцев, продолжается. 14 октября к Владимиру Спивакову присоединятся "Виртуозы Москвы" — их финальный концерт будет закрывать фестиваль Страдивари в Кремоне. Италии продолжает неслыханно везти: "Русские сезоны" — возможность увидеть и услышать все самое лучшее из России.