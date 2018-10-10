Представители Южной и Северной Корей продолжают шаги к сближению. Власти двух стран выяснили, что почти треть слов из лексикона граждан каждой из них отличаются, из-за чего между жителями Сеула и Пхеньяна могут возникнуть недопонимания. Чтобы их устранить, создадут единый словарь.

Представители Южной и Северной Корей продолжают шаги к сближению. Власти двух стран выяснили, что почти треть слов из лексикона граждан каждой из них отличаются, из-за чего между жителями Сеула и Пхеньяна могут возникнуть недопонимания. Чтобы их устранить, создадут единый словарь, сообщает Voa News.Власти двух стран начали путь к примирению в начале 2018 года. Сеул и Пхеньян впервые за 70 лет провели мирные переговоры, прекратили взаимную пропаганду, направленную против соседей, и возобновили связь между военными кораблями Южной Кореи и КНДР. На Олимпиаде-2018 в Пхенчане команды двух стран встретились впервые за долгое время.Оказалось, впрочем, что за 70 лет вражды между жителями соседних стран накопилось множество противоречий, в том числе, языковых. Оказалось, что спортсмены из двух Корей не понимали друг друга из-за разницы в бытовом лексиконе. Это связано с тем, что подверженные западному влиянию жители Сеула активно пользовались англицизмами, а граждане КНДР придумали собственные "слова-заменители".К примеру, романтические встречи в КНДР называют "походом на прогулку", а в Южной Корее – "свиданием". В Северной Корее едят "эскимо", а в Южной – "мороженое". Футболисты в КНДР бьют "11-метровый удар ногой", а в Южной Корее – "пенальти". При этом синонимы этих слов, которые употребляют соседи, гражданам обеих стран неизвестны.Новый общий словарь будет состоять из примерно 330 тысяч слов, которые пригодятся гражданам Южной и Северной Коре при сотрудничестве в разных сферах.