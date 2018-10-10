Борются за невиновность прокурора. Владимирская областная прокуратура добивается прекращения уголовного дела Ильи Копытина. Информацию о том, что прокурор города Владимира подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере Следком дал 9 октября. А уже на следующий день в прокуратуре заявили, что следствие ведется с грубейшими нарушениями: основные выводы следствия носят только предположительный характер, да и то со слов заинтересованных лиц. Постановление о возбуждении уголовного дела прокурор области отменил.

Борются за невиновность прокурора. Владимирская областная прокуратура добивается прекращения уголовного дела Ильи Копытина. Информацию о том, что прокурор города Владимира подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере Следком дал 9 октября. А уже на следующий день в прокуратуре заявили, что следствие ведется с грубейшими нарушениями: основные выводы следствия носят только предположительный характер, да и то со слов заинтересованных лиц. Постановление о возбуждении уголовного дела прокурор области отменил. Но следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в отношении Ильи Копытина. В прокуратуре утверждают, что из-за грубых нарушений сотрудников Следкома прокурор, который участвовал в судебном процессе, не смог сформировать и обосновать свою позицию, а суд не смог принять обоснованное процессуальное решение. Требование об устранении нарушений федерального законодательства уже внесено руководителю регионального Следкома.